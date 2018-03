Vliegtuigmaatschappijen klagen over sterke toename vertraagde vluchten

Nieuwe EU-regels hebben 'een disproportioneel effect' op de doorstroming van het luchtverkeer, zeggen de bazen van onder andere Ryanair, Lufthansa, British Airways en Vueling. Ze vragen om meer automatische controles, maar ook meer personeel voor in het drukke zomerseizoen.



De maatschappijen waren vandaag in Brussel samen voor een bijeenkomst van Airlines for Europa (A4E), de organisatie waarin ze zich hebben verenigd. Thomas Reynaert, directeur van A4E: ,,Met het drukke zomerseizoen in zicht, moeten we leren van de onaanvaardbare situatie van vorig jaar. Met name bij de EU-grenzen leidde een tekort aan infrastructuur en personeel tot een toename van 300 procent in het aantal vertraagde vluchten, waardoor zo'n vijf procent van de passagiers een aansluitende vlucht miste."