Vliegtuig op Eindhoven Airport kan niet opstijgen na botsing met vogel

In dit dorp staat al 30 jaar een azc: ‘Ga niet dwarslig­gen, dat heeft geen zin, maar beweeg mee’

In het Twentse Albergen protesteren dorpsbewoners fel tegen de komst van een azc. Is hun vrees terecht? Deze krant vroeg het mensen in het Groningse Musselkanaal, dat al 30 jaar een azc huisvest. ,,Over overlast horen we eigenlijk nooit iets. Dat is echt minimaal.’’

20 augustus