Vliegtickets KLM duurder door gestegen olieprijzen: retourtje New York kost 30 euro meer

Volgens KLM is de prijsverhoging afhankelijk van de bestemming en reisklasse. Zo stijgt de prijs voor een ticket in de economyclass voor een retourvlucht tussen Amsterdam en New York met 30 euro en die voor een ticket in de businessclass met 100 euro. De prijsverhoging geldt enkel voor nieuwe boekingen van intercontinentale vluchten buiten Europa. Op reeds gekochte tickets hoeven de passagiers niet meer bij te betalen.

Brandstof is een belangrijke kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Daardoor nemen de kosten voor kerosine voor vliegtuigen toe, wat nu dus wordt doorberekend in de ticketprijzen door KLM en Air France. Voor luchtvaartmaatschappijen is dat een nieuwe tegenvaller na de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor de branche.

Omvliegen

Voor de vluchten richting Azië moet KLM bovendien uren omvliegen door de oorlog in Oekraïne. Ook dat kost de luchtvaartmaatschappij veel extra kerosine. De Amerikaanse maatschappij Delta Airlines zei donderdagavond al dat de ticketprijzen met 10 procent zullen stijgen door de dure olie.

Een woordvoerder van Transavia sluit niet dat ook bij deze maatschappij de prijzen omhoog gaan: ,,Maar dat is nog niet concreet. We houden de prijzen altijd goed in de gaten. Niet alleen de olieprijzen stijgen, maar ook de luchthavenbelasting en de havengelden. We hebben geen verre vluchten, zoals KLM, maar als de olieprijzen nog verder omhoog kan, kunnen we niet uitsluiten dat wij ook moeten reageren.’’

