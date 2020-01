Vliegende bom naast snelweg A1 zit nog vol explosieve lading

Justitie in zaak abortus­moord: Dennis wilde een meisje, jongen moest geabor­teerd worden

11:54 In de rechtbank in Amsterdam diende vanmorgen de eerste pro forma-zitting in de bizarre zaak tegen Dennis van E., de financieel deskundige die zijn zwangere Braziliaanse vrouw Patricia om het leven zou hebben gebracht met drugs en abortuspillen. Justitie lijkt ervan overtuigd dat verdachte Dennis een meisje wilde en geen jongen en dat hij daarom zijn vriendin zwaar onder druk zette abortuspillen in te nemen. Zelfs al toen ze nog in Brazilië was.