Vliegen wezen de weg: man uit Helmond verborg lijk van vader

Van D. wordt ervan verdacht dat hij het lijk na het overlijden in het appartement van de vader in Nuenen heeft laten liggen, onder dekens en kleding. De vader werd 84 jaar en uit sectie bleek dat hij waarschijnlijk een natuurlijke dood stierf. Hij werd in mei vorig jaar in zijn appartement gevonden.

Gordijnen dicht

De gordijnen van het appartement waren lang dicht. Van D. gebruikte volgens de dagvaarding luchtverfrisser om onfrisse geuren te verdrijven. In de buurt waren zorgen, omdat de man al enkele weken niet meer gezien was en de gordijnen dicht waren. Honderden vliegen wezen de weg. Toen een buurtbewoner in mei vorig jaar die vliegen voor het raam zag, belde die de politie.

Van D. kwam na het overlijden nog regelmatig bij zijn vader in huis in de Bernhardstraat. In de woning en rond het lichaam vond de politie onder meer luchtverfrissers. ,,Het begon te stinken’’, zei de verdachte bij de politie. Volgens Van D. lag het lichaam er al een week of tien.

Buren twijfelden in eerste instantie nog aan de arrestatie van de zoon. Volgens de zoon 'ging het goed' met zijn vader.

Herseninfarct én hersenvliesontsteking

De verdachte was dinsdag zelf niet aanwezig op de zitting. De 52-jarige Helmonder maakt het slecht. De man had in september een herseninfarct en kreeg vorige maand hersenvliesontsteking. De geëiste straf is voorwaardelijk, omdat de man door zijn toestand niet geschikt is voor een celstraf of een werkstraf. Omdat de officier van justitie het te ernstig vindt voor een geldboete, kwam ze tot de voorwaardelijke celstraf.

De verdachte heeft, behalve dat hij schrok van de dood, geen motief voor zijn daad gegeven. Volgens de officier van justitie ging het om het geld. Van D. was altijd al financieel afhankelijk van zijn vader. Hij had zelf geen uitkering. Van D. kocht geen luxe dingen. Wel gebruikte hij de AOW en het pensioen van zijn vader voor het aflossen van schulden en om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat gebeurde ook al zo toen zijn vader nog leefde.

Vrijspraak

De advocaat van de man wil vrijspraak, omdat er geen opzet was op het verbergen van het lijk. Hij was in paniek, zei ze. Bij een eventuele veroordeling moet er geen straf komen, pleitte ze. Als buurtbewoners in Nuenen bij de zoon informeerden waar zijn vader toch was gebleven, vertelde hij dat hij vader in Helmond in huis had genomen en dat het daar goed met hem ging.