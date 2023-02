Vivian viel als een blok voor ‘verlegen’ BZV-boer Gerben: ‘We wisten gewoon: we horen bij elkaar’

InterviewToen Gerben Olsthoorn vorig jaar een oproep deed in Boer zoekt Vrouw, twijfelde Vivian Huijden geen moment. Ze schreef een brief aan de geitenboer uit Papekop en ging na de eerste ontmoeting nooit meer bij hem weg. ,,Er is sindsdien geen weekend geweest dat ik niet ben langsgekomen.”