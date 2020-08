Visser bij Zeeuwse kust betrapt met illegale vangst van 40.000 kilo mosselen

Ermelo krijgt homoseksue­le predikant: ‘Kan me niet voorstel­len dat God moeite heeft met mij’

20 augustus Een rolmodel? Nee, dat woord gaat ‘m wat te ver. Maar dominee Jan-Willem Leurgans (42) wil wel graag een baken van hoop zijn voor homoseksuele christelijke jongeren die worstelen met hun seksuele geaardheid. Een strijd die hij en zijn partner Henk - beide uit een orthodox nest - zelf aan den lijve ervoeren. Over twee weken bestijgt hij de kansel in Ermelo, midden in de bible-belt.