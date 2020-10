Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vrij en wilde direct door naar nieuwe demonstratie: 'Hij mag 10 dagen Den Haag niet in’

De in Den Haag aangehouden Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vanmiddag om 15.00 uur vrijgelaten en wilde daarna meteen door naar een demonstratie in Tilburg, die inmiddels is afgelopen. Engel werd gisteren bij een onaangekondigd protest aangehouden op verdenking van opruiing en van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Hij mag tien dagen Den Haag niet in. ,,Echt belachelijk, dat gaan we aanvechten”, laat jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid aan deze site weten.

De politie hield gisteravond na een onaangekondigd protest op het Plein in Den Haag vijf demonstranten aan, onder wie Willem Engel. Hij en twee anderen hebben een gebiedsverbod gekregen en zijn tien dagen niet welkom in Den Haag. Het Openbaar Ministerie beoordeelt hun zaken later. Twee andere verdachten zijn met een bekeuring naar huis gestuurd.

Justitie en politie willen niet bevestigen dat Engel een gebiedsverbod heeft gekregen. Jurist Jeroen Pols van de actiegroep doet dat wel.

‘Zonder waarschuwing’

De politie meldt dat ze gisteren eerder op de avond de aanwezigen op het Plein in Den Haag al hadden gesommeerd om te vertrekken. Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten weer terug op het Plein. ,,De demonstranten hebben wij meermaals gevorderd om weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen”, aldus de politie.

Volgens Pols vonden de aanhoudingen niet op het Plein, maar in een straat verderop plaats. De jurist stelt dat er voorafgaand aan de aanhouding helemaal geen sommatie is gedaan om de plek te verlaten. ,,Ze hebben Willem Engel aangehouden omdat hij Willem Engel is. Hij is zonder enige waarschuwing ingesloten en ingerekend. Kennelijk is dit een stap richting het nieuwe normaal.”

‘Goed behandeld’

Meteen na zijn vrijlating ging Engel door naar Tilburg waar een andere demonstratie tegen de coronaregels aan de gang was. Zo’n honderd belangstellenden kwamen daar bijeen voor het ‘Manifest voor vrijheid van meningsuiting.’ Dat is volgens de organisatoren bedoeld voor mensen die kritische vragen hebben over het coronabeleid of zich willen informeren.

,,We willen mensen verbinden. Hoe zit het echt? Zonder verdeeldheid te zaaien of agressie op te roepen. Onze boodschap is: denk niet links, denk niet rechts, denk zelf na”, zegt mede-organisator Simone Berkelmans.

Het is niet duidelijk of Willem Engel op de demonstratie is geweest. Volgens jurist Pols laat hij zich in elk geval niet afschrikken door de aanhouding. ,,Het gaat prima met hem. Ze hebben hem goed behandeld op het politiebureau. Ook binnen de politie zijn er mensen die het met hem eens zijn”, meent Pols.

Oproep

Viruswaarheid riep dit weekend op om de komende dagen naar het Plein in Den Haag te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Afgelopen week werden meerdere van dit soort demonstraties ontbonden. Donderdag werden daarbij nog tachtig mensen opgepakt.

