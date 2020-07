Viruswaanzin verliest kort geding: coronamaatregelen blijven van kracht

In het schriftelijke vonnis van de rechtbank in Den Haag staat dat de overheid zich baseert op deskundige adviezen van het Outbreak Management Team. Daarmee handelt de overheid voldoende zorgvuldig en zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen niet onrechtmatig, oordeelt de rechter.



Viruswaanzin wil dat de coronamaatregelen en noodverordeningen per direct zouden worden stopgezet, waaronder de 1.5 meterregel. Volgens de actiegroep is corona geen ‘killervirus’ dat een pandemie veroorzaakt. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, meent de club.



De actievoerders plaatsen grote vraagtekens bij het officiële dodental. Voorman Jeroen Pols betoogde eind vorige maand dat ook mensen die aan kanker of andere ziektes overlijden worden meegenomen in de coronastatistieken als ze waren besmet met het coronavirus. ,,Men wil de statistieken omhoog stuwen. Het moeten veel doden zijn’’, meent Pols. Volgens hem waren er op dat moment tachtig mensen onbetwist uitsluitend aan het coronavirus overleden, in plaats van de 6097 overledenen die de overheid op dat moment telde.



De rechter wijst erop dat de staat verschillende belangen weegt voordat er keuzes worden gemaakt. ‘Met die keuzes is niet iedereen in Nederland het eens. Er is veel (populair-) wetenschappelijke discussie over aard, ernst en aanpak van het coronavirus. Dat betekent echter niet dat de door de Staat gekozen aanpak evident onjuist is.’