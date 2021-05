Virusexperts waarschuwen: Niet denken dat we klaar zijn omdat ziekenhuiscijfers dalen

video LIVE | De Jonge: ‘Half juli heeft iedereen die het wil eerste prik’

20:07 Voor het eerst is een coronavaccin in de Europese Unie goedgekeurd voor het inenten van jongeren van 12 jaar en ouder. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig aan hen kan worden toegediend. De instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen, en daardoor wordt de druk op de bedbezetting steeds lager. Tegelijkertijd is het reproductiegetal na een daling van een aantal weken weer gestegen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.