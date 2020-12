Virus verspreidt zich verder: aantal positieve tests stijgt in week tijd met een derde

Forse toename in Brabant

Ook in Brabant is de landelijke trend zichtbaar. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant telt de meeste besmettingen. Afgelopen week waren daar 353 geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners, terwijl het getal een week eerder nog 255 bedroeg. Ook in de regio Brabant-Noord was er een stijging: van 284 naar 344. En in Brabant-Zuidoost steeg het van 255 naar 330.