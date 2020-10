Viroloog over uitblijven strengere maatregelen: ‘De kraan moet dicht, zo simpel is het’

Aantal slachtof­fers fietsonge­luk­ken fors hoger dan wat geregi­streerd wordt

24 oktober De cijfers over hoeveel fietsers er in een ambulance of bij de Spoedeisende Hulp (SEH) belanden, liggen soms wel acht keer hoger dan de politie meldt. Onderzoekers van VeiligheidNL concluderen dat na een uitgebreide analyse van de ongevalsregistraties in de provincies Friesland en Utrecht.