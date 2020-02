Virale video legt schoonheidsidealen voor vrouwen pijnlijk bloot

Coronapa­tiënt uit Diemen is zelf medewerk­ster in ziekenhuis Amsterdam UMC

13:56 De tweede coronapatiënt in Nederland is een medewerkster van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Dat is via een intern bericht bekendgemaakt aan het personeel van het ziekenhuis, ook ingezien door deze site. Ze zit in thuisisolatie in Diemen en maakt het goed.