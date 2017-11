Vindicat-student (19) werd 'gemarteld' in donker hok

Vanwege de tikjes die hij Wouter had gegeven, moest Rogier naar de Commissie Overdracht Corps Kennis (COCK) van Vindicat. Hij werd meegenomen naar een donker hok met een betonnen vloer waar negen mensen stonden. B. had Rogier voorgedragen voor de ‘COCK’ omdat hij zich ‘misdragen’ zou hebben. ,,De COCK van Vindicat moet dreigend en intimiderend zijn”, vertelt Wouter de rechter. ,,Zelfs fysiek. Om kennis over te brengen over de regels en het studentenleven bij de vereniging.”



Studenten werden in een pikdonker hok gezet, soms onderuit geschopt, tegen de muur gegooid en geïntimideerd. Er werd geschreeuwd en veel over de geschiedenis van Vindicat gesproken. Rogier moest op een gegeven moment op de grond liggen, met Wouter naast hem. Rogier merkte dat hij in het glas lag. Rogier moest zijn excuses aanbieden. Steeds weer, vanwege de tikjes die hij Wouter had gegeven.



Op een gegeven moment zette Wouter zijn schoen op de slaap van Rogier, die de druk voelde en schreeuwde van de pijn. Hij probeerde zich los te worstelen, maar dat lukte niet. Niemand corrigeerde Wouter, die ondanks het geschreeuw nog minstens vijf seconden doorging. Volgens Rogier gebruikte Wouter zijn hele gewicht.



Wouter B., die nu geen student meer is, blijft erbij dat alles met beleid ging en het minder heftig was. Hij had zijn hak op de grond staan en duwde met voorkant van zijn voet tegen Rogiers hoofd, totdat Rogier sorry zei. ,,Dat duurde misschien 5 tot 10 seconden, toen was het klaar. Natuurlijk is het vernederend, maar dat hoort erbij: een stukje intimidatie en vernedering om iedereen gelijk te trekken. Achteraf was het dom, je moet van iemands hoofd afblijven.”