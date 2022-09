Vincent (42) vulde twee frisdrankflessen met benzine, 30 minuten later staat chalet van zijn ex in lichterlaaie

Marco Kroon vindt taakstraf na kopstoot niet passend en gaat 40 dagen de cel in

De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon vindt de taakstraf van 80 uur die hij kreeg nadat hij een agent een kopstoot had gegeven, niet passend. Hij kiest er vrijwillig voor om die straf uit te zitten in de gevangenis.

8 september