Vikingen waren 500 jaar vóór Columbus al in Amerika: Nederlandse techniek meet precieze jaar

,,Er is een vindplaats in Newfoundland waarvan we al wisten dat Vikingen daar zijn geweest”, vertelt Margot Kuitems, onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ,,Waarschijnlijk voeren deze ontdekkingsreizigers vanuit Groenland naar het westen op zoek naar hout, een materiaal dat erg schaars was in het barre gebied.” In de jaren 60 vond een groepje archeologen een Vikingnederzetting bij het vissersplaatsje L’Anse aux Meadows: een groepje hutten, gebouwd op de manier waarop de Noormannen dat deden, met houten, bronzen en benen artefacten waarvan ze wisten dat Vikingen die in het dagelijks leven gebruikten.