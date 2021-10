Vijftig uur uit je dak in je trainingspak en dan een ton in je zak: Kevin en Lisanne gaan ervoor

Dansmara­thon van SBS6 maakt de tongen los: ‘50 uur? Wat een watjes, wij deden het veel langer’

31 maart ‘Alsof het een compléét nieuw iets is’, ‘50 uur? Wat een watjes!’ en ‘gejat van ons’. De dansmarathon van SBS6 maakt de tongen los in de Hoeksche Waard. Op sociale media regent het reacties, omdat voormalig discotheek Alcazar in Puttershoek meermaals in het Guiness Book of Records terechtkwam met ruim dubbel zo lange dansmarathons.