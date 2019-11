Vijftig inwoners springen in het gat dat de politie heeft achtergelaten op het platteland

Een volledig uitgeruste commandowagen. Kogelvrije en steekwerende vesten. Een metershoge, uitschuifbare camera met 360 graden zicht. Drones, niet van die dingen die je bij Kruidvat koopt, maar de echte. Met warmtecamera. Schijnwerpers. Professionele zaklampen. En een Mechelse herder genaamd Diego, ‘politiehond in opleiding’.



Menig agent zal jaloers zijn op de uitrusting van de mannen van WhatsAppgroep Nederbetuwe. Het is niet het zoveelste attentie buurtpreventiegroepje waar het tegenwoordig van wemelt. Deze club gaat veel verder. Het is een next level burgerwacht die iedere maand traint. Ze doen denken aan burgermilities zoals je die verwacht in het achterland van Amerikaanse staten als Ohio. Of Utah.



Maar dit is in Ochten. En Kesteren. En in dorpen als Opheusden en Echteld. De Biblebelt voor buitenstaanders. Het land van boom- en fruitkwekers, goedbezochte kerken en relatief grote gemeenschapszin. Bel het noodnummer - ‘24/7 dag bereikbaar!’- en binnen twee minuten staat een deel van de vijftig leden van de WhatsAppgroep met de hele uitrusting zo op je stoep. Klaar om inbrekers of ‘ander tuig’ mee op te sporen en hun vlucht te dwarsbomen. En als het een ‘heterdaadje’ betreft via een burgerarrest aan te houden.

Geen cowboys

Zelf zijn leden wars van termen als burgerpolitie of knokploeg. Ze noemen zich liever een ‘collectief van vijftig paar ogen en oren extra’ dat hun dorpen veiliger maakt. ,,Je gaat er niet bij om stoer te zijn. We zijn geen cowboys. Voor dat imago willen we echt waken. Daarom werken we steeds nauwer samen met de politie en evalueren we onze acties. Mensen die bij ieder appje de adrenaline stijf in de nek hebben staan, die remmen we af’’, benadrukt groepslid Herman. Hij en zijn kompaan Kees willen alleen anoniem vertellen over de bezigheden van de appgroep Nederbetuwe. ,,We zijn allemaal ondernemers en hebben een gezin. Als criminelen weten wie we zijn, kunnen we daar last van hebben.’’



Het zijn vrijwel allemaal brave huisvaders. Geen breedgeschouderde sportschooltypes. Een enkeling op klompen. Een uniform dragen ze niet, alleen een zwart fleecejack met daarop het logo van de groep vormt het herkenbare tenue. Dat ze willen praten is bijzonder. Er is één soortgelijke organisatie in Nederland, in Kootwijkerbroek. Die geeft nooit interviews - ze plaatsen online wel eigen video’s, ook van de eigen helikopter waarover ze zelfs beschikken - maar zij kwamen wel in de publiciteit als ‘Veluwse knokploeg’. De leden zouden voor eigen rechter spelen. ,,Het idee om samen met burgers een extra oogje in het zeil te houden hebben we van Kootwijkerbroek overgenomen. Wij doen het hier wel anders. Van de ervaringen daar, ook de fouten, hebben we geleerd’’, aldus Herman.

Frustratie

Hij zat vanaf het eerste uur bij de Nederbetuwse groep. Als een van de ondernemers op het door inbraken geplaagde industrieterrein de Heuning bij Ochten, pal langs snelweg A15, groeide vier jaar geleden bij hem en anderen de frustratie over de vele inbraken. ,,We zitten in dorpen die heel makkelijk in en uit te vliegen zijn. Je bent zo in Duitsland. Je kunt hier inbreken in een auto of een schuur leeghalen. Poef, paf . En je rijdt zo weer op de A15.’’



Hun principe is simpel. Ruikt een dorpsgenoot onraad? Dan is het één belletje naar noodnummer 0488-700207 en komen leden na screening je kant op. Als er echt hommeles is - een gewapende overval , heterdaad inbraak of een vermissing - schalen ze op. Met apparatuur die ze uit Azië lieten komen en professionele software uit de VS - Zello, een systeem dat ook door Amerikaanse hulpverleners gebruikt wordt als achtervang bij grote rampen - fungeren de mobiele telefoons van de leden als portofoons. Via gps-signalen kan een aangewezen ‘regievoerder’ precies zien welke leden zich waar bevinden en aanwijzingen geven. ,,Vroeger reden we soms met z’n allen naar de plek van de melding. Dat werkt niet. Verdachten konden simpel vluchten. Nu trekken we een cirkel en zorgen we dat bij alle mogelijke vluchtwegen iemand staat’’, aldus Kees.

Overval op juwelier

Meerdere keren hebben ze al geholpen bij het achterhalen van winkeldieven en inbrekers. Het meest bekende voorbeeld was een overval op een juwelier in Kesteren. Maar ook bij een winkelroof bij een supermarkt in Opheusden werden ze opgetrommeld. ,,We kregen een melding dat er een hele groep aanwezig was in de supermarkt. Nou dan gaan wij daar op af. Als zij met tienen zijn, kunnen wij met twintig man daar ook even gaan rondlopen, hè. Dat noem ik Opheusdense ondeugendheid. We vroegen wat ze aan het doen waren. Ondertussen schakelden we de politie in. Ze werden gepakt met tal van flessen badspul in hun geprepareerde tassen hadden. Een mooie actie.’’



De kerk is een verbindende factor. Veel mannen kennen elkaar uit de gereformeerde kerk. Maar er zitten ook niet-kerkleden bij. ,,Dat zelfredzame zit hier in ons bloed. Ik kan blind iemand bij mijn bedrijf aannemen op basis van bloedgroep. Omdat ik weet dat ie uit het juiste hout gesneden is.’’

Herverdeling politie

Zowel in politiekringen als in de dorpen wordt de groep gezien als een fenomeen dat het gevolg is van het gat dat de politie noodgedwongen heeft achtergelaten. Bij de herverdeling van de politiesterkte heeft ook Nederbetuwe moeten inleveren. In het uitgestrekte buitengebied kan de politie simpelweg minder snel zijn om mobiele bendes te pakken.



Het gaat wel eens mis, erkennen ze. Zo hielden ze iemand staande die een inbraak wilde plegen, maar die nog niet binnen was. ,,Die ging dus vrijuit. Dat hebben we uitgesproken met de politie. We gaan niet op hun stoel zitten, ook al voelen ze dat soms wel zo. We leren elke dag bij.’’

Extra ogen en oren

De verhouding tussen de politie en de app-groep is inmiddels ‘constructief’. Ze hebben een apart lijntje met de wijkagenten. Als ze naar een incident rijden, informeren ze altijd de politie, zeggen ze. Ze geven ook informatie door, zoals kentekens van mogelijk verdachten. ,,De manier waarop ze nu werken is verantwoord. Er is wederzijds respect en vertrouwen”, zeggen Oscar Dros, politiechef Oost Nederland en John Lucas, waarnemend hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Beiden beheren landelijk de portefeuille Burgeropsporing. Lucas: ,,Als men over een grens gaat zullen politie en Openbaar Ministerie daar op reageren. Geen eigen richting.’’



Politie en justitie zien dat wij alleen maar extra ogen en oren bieden, zegt Herman. ,,Ze willen de samenwerking uitbreiden.’’ Het gevaar voor eigen rechter te spelen blijft aanwezig. ,,Daar zitten we bovenop, dat dat niet gebeurt.’’



Kees: ,,Wij mogen net zoveel als iedere burger. Alleen als er gevaar dreigt voor onszelf of als er sprake is van een strafbaar feit, mag je iemand staande houden. Je mag als bezorgde burger altijd vragen: wat zijn wij hier aan het doen?’’

Inbraakgolven

Is het echt veiliger geworden in Nederbetuwe? De cijfers dalen niet echt, erkent Herman. Er blijven inbraakgolven. ,,Maar zonder ons zou het waarschijnlijk nog erger zijn. Lokale boefjes weten dat ze het hier niet moeten wagen.’’



Herman vindt niet dat burgers mogen verwachten dat politie en justitie er altijd maar zijn. ,,Veel mensen verwachten dat de overheid altijd maar alles moet oplossen. Maar dat is niet zo, de ogen en oren van de burgers mogen ook wel eens open gaan. Ik zie wat wij doen als een burgerplicht.’’



Kees en Herman zijn gefingeerde namen. De echte namen van de leden zijn bij de redactie bekend.