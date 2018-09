Vijftig asielzoekers zijn vergunning kwijt door verblijf in buitenland

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). ,,Een asielvergunning is bedoeld om vreemdelingen indien nodig te beschermen tegen gevaar in het herkomstland", meldt de dienst in een toelichting. ,,Als we constateren dat mensen met een vergunning hun thuisland bezocht hebben, start de IND een procedure."

In 2016 en 2017 gebeurde dat bij elkaar zo'n driehonderd keer. Dat leidde dus tot vijftig intrekkingen. In twintig gevallen was dat vanwege een bezoek aan het thuisland, in overige gevallen vanwege een hoofdverblijfplaats buiten Nederland. In nog eens vijftig gevallen is de procedure nog niet afgerond.