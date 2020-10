Vijftien jaar na vondst lichaam wil Andreas weten wie zijn vader was

Hij werd gevonden door een hondenuitlater. Achter het tuincentrum in Amsterdam-Oost, op dat naamloze pad onderaan het talud van de Gooiseweg, bij die grote eik meteen aan de rechterkant, daar eindigde zijn eerste wandeling van het jaar. Dit was een losloopgebied, stond op een bord dat de man net was gepasseerd, dus ik stel me voor dat hij zijn hond had losgelaten, zijn handschoenen weer aan had gedaan en met dampende adem verder was gelopen.