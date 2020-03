Vijf weken cel geëist tegen ‘corona-hoester’: ‘Ik heb corona, nu hebben jullie het ook’

UpdateEen 23-jarige man die expres twee agenten in het gezicht hoestte en riep dat hij ze met corona wilde besmetten, krijgt als het aan justitie ligt vijf weken cel waarvan twee voorwaardelijk. Plus een boete van 1100 euro. ,,De hele wereld is in de van dit dodelijke virus, juist nu zijn we afhankelijk van hulpverleners, de rechtspraak moet zijn tanden laten zien,” zegt de officier van justitie. De rechter doet straks gelijk uitspraak.

De man staat vandaag voor de rechter. ,,Ik heb corona, nu hebben jullie het ook,” riep hij tegen de agenten nadat zij hem in Leiden hadden aangehouden om een blaastest af te nemen. Dat wilde de man niet. Daarna hoestte hij de agenten vol in het gezicht, roepend dat hij corona heeft.

De verdachte wordt vandaag berecht volgens het supersnelrecht. Assad C. is aanwezig. ,,Ik had een bakkie op,” zei hij. ,,Glaasje wodka. Kan zijn dat ik iets teveel had gedronken. Ik vond dat ik wat hardhandig werd aangepakt. Ik werd tegen de auto gegooid en ik moest m'n benen spreiden.”

Quote Agenten voelden de spetters in hun gezicht Officier van justitie De man zou gezegd hebben dat-ie getest was op corona en dat de handschoenen de agenten niet zouden helpen. ,,Ik weet dat ik binnen had moeten zitten maar ik ben lekker naar buiten gegaan en nu hebben jullie het lekker ook.” Ook zou de man later hebben geroepen: ,,Lekker paar dagen zitten, paar broodjes pindakaas eten en dan ben ik weer buiten. Geen rechter gaat me veroordelen. Jullie zijn zielig. Ik ga lekker meer mensen besmetten.”

De agente verklaarde dat ze de spetters van het hoesten in hun gezicht voelden. Ze voelden zich daarna vies en zaten vol twijfels: ‘Heb ik het nou?’ Moet ik het m’n vrouw vertellen'. Ze eisen allebei 350 euro schadevergoeding van C. De officier van justitie spreekt van een doodsbedreiging en noemt het aantal slachtoffers dat de ziekte wereldwijd al heeft geleid.

Minder praatjes

In de rechtbank heeft de verdachte minder praatjes dan tijdens zijn arrestatie. ,,Ik was niet getest,” zegt hij nu tegen de rechter. De man is inmiddels wel onderzocht en heeft inderdaad geen corona. Verdachte C. spreekt zijn waardering uit voor ‘iedereen die werkt in deze tijd’. ,,Waar blijkt dat dan uit,” zegt de rechter. ,,Ja, door ‘dit verhaaltje’ zou je het niet zeggen,” zegt de verdachte.

De man uit Noordwijkerhout werd in de nacht van 17 op 18 maart op de Oegstgeesterweg in Leiden aangehouden omdat agenten hem ervan verdachten dronken achter het stuur te zitten. Daarna hoestte hij twee agenten opzettelijk in het gezicht, waarbij hij nadrukkelijk riep dat hij hen bewust wilde besmetten. Als hij dacht daarmee de agenten te verjagen, had hij het mis. Hij werd meteen opgepakt. De man staat terecht voor belediging, bedreiging, belemmering en mishandeling. En voor het weigeren van een blaastest.

Coffeeshop

De man uit Noordwijkerhout heeft het ‘corona-hoesten’ niet uitgevonden. Eerder al werd in Den Bosch een man opgepakt die zondag een wijkagent bespuugde en schreeuwde dat hij corona heeft. Deze man moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. De man werd uit een rij voor coffeeshop Meetpoint in Den Bosch verwijderd, omdat hij provocerend hoestte en naar mensen schreeuwde: ‘Ik heb corona!’