Vijf verdachten van geweld op Mallorca, waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam, nu in de rechtszaal

Alle vijf verdachten van het geweld op Mallorca van 14 juli van dit jaar , waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam, zijn na enige onderbrekingen aanwezig bij de eerste pro-formazaak. Ook Mees T., een van de belangrijkste verdachten, is er nu bij. Hij liet zich niet zien voordat de rechtbank een verzoek van zijn advocaat over rechtbanktekenaars had behandeld. Maar inmiddels zit hij in dezelfde zaal als Sanil B., Hein B., Daan van S. en Kaan B.

Kaan B. had ook liever niet in de zaal gezeten met zoveel media achter hem. Hij probeerde voor aanvang van de zitting zijn zaak achter gesloten deuren te laten behandelen. Kaan B. is bang voor zijn privacy. Zijn verzoek werd echter afgewezen. ,,Het moet voor het publiek controleerbaar zijn wat in de rechtbank gebeurt,” zei de voorzitter van de rechtbank. Alle verdachten zijn jong (18 of 19 jaar).

Enkele advocaten willen niet dat hun cliënten getekend worden of gefilmd. Daarom is Mees T. nog niet verschenen. De advocaat van Mees T. wil ook dat de vrienden van Carlo, die ook getuigen zijn van het drama, de zaal verlaten als er inhoudelijke zaken worden besproken. Zij is bang dat inhoudelijke informatie hun getuigenverhalen anders zal beïnvloeden. De rechtbank oordeelt echter dat de vrienden van Carlo mogen blijven.

Tekst gaat verder onder de tweet

Drie van de vijf

Het zal vandaag onder meer gaan over de vraag of de mannen, die de weken na het fatale incident één voor één werden opgepakt in Nederland, wel of niet in voorarrest moeten blijven. Waarschijnlijk zullen al hun advocaten vragen om schorsing van de voorlopige hechtenis. Drie van de vijf verdachten waar het vandaag om gaat, worden verdacht de fatale klappen of schoppen aan Heuvelman te hebben uitgedeeld. Het gaat dan om Sanil, Mees en Hein. Alle vijf de jongens worden ook verdacht van poging doodslag op één of twee andere slachtoffers die die nacht op Mallorca gewond raakten.

De verdachten maakten deel uit van een groep van dertien man die in juli vakantie vierde op Mallorca. Na een ruzie over een stoel ontstonden op de boulevard diverse vechtpartijen waarbij de mannen andere toeristen aanvielen. Daarbij vielen diverse geworden. Carlo Heuvelman uit Waddinxveen raakte het zwaarst gewond. Hij overleed enkele dagen later.

Naast de vijf verdachten die vastzitten, zijn nog drie jongemannen uit de Hilversumse groep in beeld als verdachten. Een daarvan, Lucas O., wordt ook verdacht van poging doodslag maar hoefde - tegen de zin van het Openbaar Ministerie - niet in voorlopige hechtenis te blijven. De zevende en achtste verdachte, Stan F. en Lars van den H., worden ‘slechts’ verdacht van openlijke geweldpleging.