Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam werden door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. De Dienst Regionale Recherche hield op andere locaties in de hoofdstad de andere verdachten aan: drie mannelijke Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar oud. De verdachten zitten momenteel in alle beperkingen. De politie bevestigt noch ontkent dat de schutter bij deze vijf mannen zit.

Volgens getuigen van het dodelijke schietincident, dat zaterdag plaatsvond, werd Bas geraakt door vijf kogels. Hij heeft iets gezegd tegen iemand die het dure horloge van zijn vriend wilde stelen, bevestigt zijn familie. ,,Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst”, liet de familie eerder vandaag weten.



De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen. De schietpartij was op de zwemsteiger, een klein schiereilandje in De Nieuwe Meer.

Stille tocht

Het overlijden van Van Wijk maakte veel los. Zo uitten velen op Twitter hun ongenoegen onder de hashtag Gerechtigheid Voor Bas en wordt er vanuit de familie een stille tocht georganiseerd. De zaak is daarnaast een directe aanleiding voor een demonstratie op het Amsterdamse Museumplein aanstaande zondag onder de noemer All Lives Matter.

Burgemeester Femke Halsema sprak gisterochtend in een verklaring haar medeleven uit met de familie en vrienden van Bas. ‘Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.’



Volgens een woordvoerder van Halsema staat de gemeente in contact met de familie van Van Wijk. De familie heeft verder aangegeven behoefte te hebben aan rust en vraagt het publiek met klem deze wens te respecteren.

