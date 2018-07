Vijf kinderen naar het ziekenhuis na ongeluk met springkussen

UpdateIn Emmen is een opgeblazen springkussen omgevallen. Daardoor zijn zes kinderen gewond geraakt. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Één van hen is zwaargewond. De zesde is ter plekke behandeld. Het is nog niet duidelijk waardoor het springkussen omviel.

Het springkussen stond bij een winkelcentrum. ,,We gaan ervan uit dat er kinderen op aan het spelen waren'', zegt de politie. De brandweer heeft het luchtkussen opgetild om te kijken of omstanders eronder waren beland, maar dat was niet het geval. Volgens Dagblad van het Noorden is eveneens een traumahelikopter uitgerukt om assistentie te verlenen.



Volgens de politie waren meerdere kinderen op het luchtkussen aan het spelen toen het toestel omviel. De leeftijden zijn nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het luchtkussen kon omvallen.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn ter plaatse na het ongeluk met het speelkussen. © Dagblad van het Noorden

In het winkelcentrum was het festival Mini Summersplash aan de gang, waarbij meerdere luchtkussens in gebruik zijn. Het grootste kussen, in de vorm van een stormbaan, viel rond half drie plotseling om. Er ontstond paniek, met veel gillende kinderen en hun ouders.

'Geen houden aan'

Volgens de organisator van het festival, Wesly Struik, waren er mogelijk te veel kinderen tegelijk in en op het kussen. Hij heeft het over zo’n twintig kinderen. ,,Ze werden heel goed in de gaten gehouden door twee vrijwilligers, maar ja, als al die kinderen tegelijk op zo’n kussen komen aanrennen is er natuurlijk geen houden aan.’’

Quote Een jongetje van een jaar of zes lag op de grond en gaf geen teken van leven Michael Schimmel, ooggetuige

Een van de vrijwilligers stond bovenaan, op zo’n zeven meter hoogte, en viel ook naar beneden. Ze kwam op haar schouder terecht maar kwam met de schrik vrij.

Het luchtkussen stond voor de snackbar van Michael Schimmel. ,,Ik kwam op het lawaai afgelopen en zag dat het goed mis was. Een jongetje van een jaar of zes lag op de grond en gaf geen teken van leven. Gelukkig waren de twee vrijwilligers van de EHBO er snel bij. Ze trommelden een huisarts uit de buurt op en binnen mum van tijd waren er ook een stuk of wat ambulances.’’

Aktiefun Attractieverhuur

Het springkussen is vanochtend geplaatst door het bedrijf Aktiefun Attractieverhuur uit Hardenberg. Hoe het springkussen heeft kunnen omvallen, is voor het bedrijf een raadsel. „Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar de kinderen", zegt Jannette Schröer van het verhuurbedrijf.

Quote Er is nooit eerder een springkus­sen van ons omgevallen. Jannette Schröer

„We betreuren ontzettend dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoe is voor ons ook een raadsel. Er is nooit eerder een springkussen van ons omgevallen." Het bedrijf plaatste woensdagochtend foto's van de verhuurde attractie op Facebook. Die foto's zijn later op de dag, na het ongeluk, verwijderd.

Verschrikkelijk geschrokken

De organisator van het springkussenfestival in Emmen, Wesly Struik, zegt ,,verschrikkelijk geschrokken en erg ontdaan" te zijn door het ongeluk waarbij vanmiddag zes kinderen gewond raakten.