Vijf jaar na afschaffing keert vingerafdruk op ID-kaart terug

Een liquidatie van vier mensen is nagenoeg uniek in Nederland

15:05 Vier slachtoffers tijdens één liquidatie zoals gisteren in Enschede gebeurde, is vrij uniek in Nederland. Eric Slot van de site moordatlas.nl kan in zijn database slechts één geval vinden dat er op lijkt: in 1998 werden in Hilvarenbeek ook vier mannen het slachtoffer van één liquidatie. Maar twee slachtoffers waren toevallige passanten.