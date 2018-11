Vijf jaar cel voor aanslag met handgranaat op auto oud-voetballer Evander Sno

De aanslag gebeurde in de nacht van 9 op 10 juli 2017. Sno at op dat moment met zijn familie in café-restaurant Sowieso in de Tweede Hugo de Grootstraat. De Audi Q7, die op naam stond van zijn broer, stond om de hoek geparkeerd in de Van Reigersbergenstraat.



Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Ook enkele woningen liepen schade op door scherven van de granaat. Een scherf belandde in het ledikant van de slapende baby. De rechtbank noemde het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.



Op camerabeelden (zie verder hieronder) was te zien dat een man kort voor de ontploffing de granaat onder de auto schopte en wegliep. Onderzoek leidde de politie naar de verdachte.