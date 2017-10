Vierde tijd voor Max Verstappen in laatste vrije training op Suzuka

Martine heeft hem: de ANWB-praatpaal in haar achtertuin

6 oktober 350 euro betalen en drie maanden wachten, maar dan heb je wel een echte ANWB-praatpaal in je verzameling. Martine van der Meer had vandaag geluk, want naast haar bushalte uit de jaren 50 en een telefooncel uit de jaren 30, staat nu dit gele ANWB-exemplaar in de achtertuin. ,,Ik vind het gewoon leuk dat mijn kinderen vragen, hoe werkt dat nou?"