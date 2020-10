Vier veertigers over vriendschap, zelfinzicht en hun seksleven

Nieuwe podcastIn de nieuwe podcast De Veertigers van deze krant praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. In een videogesprek leggen wij ze zeven stellingen voor.

1. Het leven begint pas bij 40

Luister bovenaan dit verhaal naar de podcast De Veertigers Sander: ,,Voor mijn gevoel kom ik net kijken, ja. Maar tegelijkertijd denk ik: goh, ik ben al 25 jaar een professional in mijn vak. 40 zijn is een nieuwe fase, maar wel een rijke. Dat komt ook doordat ik nu kinderen heb; ik was 39 bij de eerste en 43 bij de tweede. Tot anderhalf jaar geleden woonde ik in Amsterdam en zat ik elk weekend in de kroeg. Ik ben blij dat die scherpe randjes, met én ambitie én werk én vrienden én uitgaan, eraf zijn. Ik besef nu hoe fijn het is om een comfortabel huis te hebben, een relatie, kinderen - en minder het gevoel te hebben dat er zo veel moet.’’

Manuel: ,,Als het leven pas begint bij 40, wat was alles daarvoor dan? Niks? Droog-oefenen? Begint dan nu de leuke helft, of hebben we die al gehad? Feit is dat je een stuk onbevangenheid kwijt bent op je 40ste, maar je krijgt er een stuk ervaring voor terug. En ik vóél me jong, ondanks het feit dat mijn dochter me regelmatig boomer noemt.’’

Wytske: ,,Nou, daar ben ik het absolúút niet mee eens, jongens. Ik heb mijn beste tijd wel gehad. Nu ik twee kleine kinderen heb, hoe leuk ik ze ook vind, kom ik nergens meer aan toe. Voor die tijd had ik geen verantwoordelijkheden. Als ik zin had om naar New York te gaan, dan dééd ik dat. Je beste tijd hangt voor mij samen met vrijheid. Ik heb zelf gekozen voor mijn kinderen, maar ik ben blij dat ik dat wat later - de tweede kreeg ik op mijn 39ste - heb gedaan, zodat ik heb kunnen reizen en ontzettend veel heb kunnen feesten.’’

Jet Sol (49) is presentator (RTL, Omroep West, RTV Rijnmond, TROS). Is dol op literatuur en koken en trouwde op haar 40ste met grote liefde Kevin. Uit een eerdere relatie heeft ze een zoon van 18. Manuel Venderbos (44) is presentator van De Ochtend Show to go op onze site. Maakte radio (3FM) én tv (Galileo, Jong). Heeft een vrouw, een zoon (9) en dochter (12). Is dol op hardlopen, strakke shirtjes, zaalvoetbal en drop. Sander de Heer (45) is radiomaker (3FM, 538, Radio 2, Sublime). Hij is net met vrouw, dochter (6) en zoon (2) van de stad verhuisd naar het bos en heeft het mountainbiken ontdekt. Wytske Kenemans (40) is vers bij de club van 40 en moeder van een zoon (4) en dochter (1). Is vooral bekend als presentator op SBS6, RTL én als dj op Fresh FM. Organiseerde vroeger dancefeesten met haar broer en vindt dat je als veertiger nog steeds prima naar een feestje kunt. Sport, danst en reist - nou ja, vóór corona dan.

Jet: ,,O maar Wyts, je móét nog zo lang! Niet dat voor mij het leven duidelijk begon bij 40. Het is gewoon doorgegaan. Ik heb wel op betrekkelijk late leeftijd mijn grote liefde gevonden, met wie ik op mijn 40ste ben getrouwd. Sinds die tijd is het allemaal wat rustiger geworden in me en dat vind ik wel prettig. Ondertussen is mijn zoon 18 en begonnen aan de kunstacademie. Dankzij hem blijf ik me jong voelen. Al hang ik niet meer in de lampen. Maar dat is misschien maar beter ook, als je vijftien kilo zwaarder bent dan op je 20ste.”

2. Als je op je 40ste geen zelfinzicht hebt, leer je het nooit

Jet: ,,Ik denk dat je altijd moet openstaan om te blijven leren. Dat betekent ook kritisch blijven kijken naar jezelf, en luisteren naar de mensen die er voor jou toe doen. Een groot deel van je persoonlijkheid is wel gevormd op je 40ste, maar dat betekent niet dat dat het is. De wereld verandert, en als je zelf niet een beetje meeverandert, blijf je achter.’’

Sander:,,Ik denk dat dit het decennium is waarin je veel zelfreflectie opbouwt. Ik heb de afgelopen jaren meer over mezelf geleerd dan in de jaren daarvoor. Ik heb nu meer rust gevonden, hoef niet overal de beste in te zijn en heb minder het gevoel dat ik dingen mis.’’

Wytske: ,,De komst van kinderen leert je ook veel over jezelf. Met name mijn 4-jarige is een pittige, en zo kom ik erachter dat ik helemaal niet zo geduldig ben als ik dacht. Daar moet ik echt aan werken, in plaats van dat ik sta te schreeuwen.’’

Manuel: ,,Vroeger waren mensen van 40 oud, terwijl ik nog steeds het gevoel heb dat ik maar wat aanklooi. In die zin realiseer ik me juist dat ik nog steeds veel te leren heb.’’

3. Veertigers maken nauwelijks nieuwe vrienden buiten hun sociale bubbel

Manuel: ,,Ik sta sinds ik 40 ben niet meer open voor nieuwe vrienden. Die komen toch niet op het niveau van de zeven beste vrienden die ik al heel lang heb. Misschien zou ik meer moeten kletsen met vaders op het schoolplein of langs de lijn. Niet dat ik een contactgestoorde gek ben die nooit met andere mensen praat. Ik fitness en drink af en toe een biertje met mijn overbuurman. Maar die noem ik een goede kennis.’’

Sander: ,,Van mijn vrienden van vroeger zijn er nog maar een paar over. Die hebben zó’n ander leven. Ik vind het juist leuk om mensen te leren kennen in mijn nieuwe buurt, op dat schoolplein waar je opeens staat. Mensen bij wie je even koffie kunt doen zonder dat je een afspraak hoeft te maken.”

Jet: ,,Ik vind het altíjd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Mezelf ken ik al, anderen zijn toch veel interessanter?”

4. Veertigers mogen weleens wat blijer zijn met hun lijf

Wytske: ,,Als ik nu naar foto’s kijk van vroeger, denk ik: waar maakte ik me in godsnaam druk over? Terwijl ik nu denk: fuck it. Ik heb twee kinderen gekregen en ga drie keer per week naar de sportschool, dit is het. Als ik dat buikje niet meer helemaal strak krijg: fine. Ik gebruik trouwens wel botox, eens per jaar, als mijn zoon zegt: mama, je hebt die boze streep weer tussen je wenkbrauwen.’’

Jet: ,,Joh, ik ben gezond, mijn BMI slaat niet rood uit. Ik kom echt niet meer op de cover van Bikinibabes Unlimited. Tenzij er een kuiten- en enkelsspecial komt, want die mogen best worden gezien.’’

Quote Ook mannen boven de 40 hebben hun onzekerhe­den. We zijn nog best ijdel

Sander: ,,We hebben nog steeds discussie over Manuel, die tijdens de opname van de eerste podcast verscheen in een strak Kiss-T-shirt. Kijk, je hoeft niet in driedelig pak, maar zo’n shirt op je 40ste - moet je dan niet even je garderobe doorlichten? Ergens ligt toch een soort Hotter than my daughter-grens.’’

Manuel: ,,Je ziet inderdaad de kipfilets onder mijn armen wel, als ik op zaterdag in zo’n shirt aan het klussen ben. En ik moet opeens mijn oren scheren.’’

Sander: ,,Zo zie je maar: niet alleen vrouwen hebben last hebben van lichamelijke ongemakken. Ook mannen boven de 40 hebben hun onzekerheden. We zijn nog best ijdel. Je moet je alleen afvragen hoe hard je nog mee wilt met de nieuwste mode.’’

5. Veertigers hebben een beter seksleven

Jet: ,,Ik wel. Ik voel minder schaamte, en mijn partner en ik zijn lang genoeg samen om onze bodytalk van binnen en buiten te kennen.’’

Manuel: ,,Ondertussen slokt het runnen van een gezin je in deze levensfase wel zo op, naast werk en sociaal leven, dat het er minder vaak van komt.’’

Jet: ,,Als de kwaliteit maar goed blijft en je daarover blijft communiceren. Het is in sommige fasen minder vaak, maar misschien wel beter.’’

Quote Ik heb rond mijn 40ste geleerd dat je alleen goed voor anderen kunt zijn als je goed zorgt voor jezelf

Wytske: ,,Wij zeggen in deze fase met kleine kinderen: we zijn niet seksloos, maar seksluw. Als ik vijf keer per nacht wakker word voor de baby, heb ik echt geen zin meer in polonaise aan mijn lijf. Gelukkig merk ik nu ze ouder wordt dat het verbetert. Want de seks is misschien niet zo belangrijk, maar de verbinding wel.’’

6. Veertigers stellen zichzelf altijd op de eerste plaats

Wytske: ,,Als veertiger blijf ik niet meer hangen in dingen die niet werken. Ik wil voor mezelf kiezen, en ervoor zorgen dat ík blij ben.’’

Jet: ,,Ik heb rond mijn 40ste geleerd dat je alleen goed voor anderen kunt zijn als je goed zorgt voor jezelf. Ik had altijd de behoefte veel aan anderen te geven. Maar kwalitatief geven kan pas als je jezelf genoeg toestaat. Als je je eerste ring goed verzorgt, kan je tuin groter groeien. Maar misschien ben ik dus gewoon een langzame leerling.’’

Sander: ,,Op het werk maak ik me ook niet meer druk over een collega met wie het niet werkt, of onderwerpen waarover ik me voorheen ’s avonds nog zat op te winden. Overal is wel wat; ik vreet mezelf er niet meer over op.’’

7. Een béétje veertiger voelt de midlifecrisis naderen

Wytske: ,,Midlife? Ik zit nog volledig in de ontkenningsfase; ik ben er niet eens aan gewend dat ik 40 ben.’’

Manuel: ,,Ik had mijn mountainbike al, dus dat telt niet. Maar hij staat voornamelijk in de schuur. Ik wil wel graag nóg sneller een halve marathon lopen.’’

Sander:,,Op mijn 30ste had ik een cabrio. Als dertiger heb ik vijf relaties achter elkaar verknald omdat ze niet in mijn perfecte plaatje pasten en achteraf besef ik dat dat allemaal aan mij lag. Ik ben sinds mijn 40ste minder veeleisend geworden.”

Jet: ,,Als ik ooit een midlifecrisis krijg, komt-ie op mijn 70ste. Zo’n langzame leerling ben ik.’’

Luister hieronder naar de tien afleveringen van De Veertigers, of luister via Spotify of Apple Podcast.

