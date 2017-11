Vier tips als je wilt overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar

Overstappen? Of toch maar bij dezelfde zorgverzekeraar blijven? Nog geen 7 procent van de verzekerden stapte het afgelopen jaar over naar een andere zorgverzekeraar. Is het verstandig om over te stappen? En waar moet je dan op letten? Dit zijn de vragen die je kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Wil ik de vrijheid om zelf mijn zorgaanbieder te kiezen?

Kies je voor een restitutiepolis, dan mag je zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Bij een naturapolis mag je alleen naar de zorgaanbieders waar je verzekeraar een contract mee heeft. Een restitutiepolis is zo’n 5 tot 10 euro per maand duurder.

Wie op de prijs let kiest dus een naturapolis. Dat doet overigens zo'n 75 procent van alle Nederlanders: de meeste grote zorgaanbieders hebben namelijk contracten met alle grote zorginstellingen. Maar ga je voor de heel goedkope budgetpolissen, dan is de keuze in zorgverleners vaak heel beperkt. Dus als je overstapt en je kiest voor een naturapolis, check dan goed of jouw vertrouwde zorgverleners wel worden vergoed door je nieuwe verzekeraar.

Ben ik collectief verzekerd, of individueel?

Veel bedrijven bieden hun werknemers een collectieve zorgverzekering aan. De meerderheid van de Nederlanders profiteert daarvan: ruim 67 procent zit in een collectieve verzekering. Daarmee krijgen ze meestal 10 procent korting op de normale tarieven plus extra voordeeltjes bij het afsluiten van aanvullende verzekeringen. Zit je in zo’n collectief dan zul je niet makkelijk een kwalitatief betere verzekering voor dezelfde prijs vinden.

Zit je niet in een collectief? Dan kun je wel proberen of je je ergens kunt aansluiten. Vakbonden, ouderenbonden, patiëntenverenigingen etc. hebben ook collectieve verzekeringen. Als je lid bent van zo’n club kan het zich lonen om je daarbij aan te sluiten.

Zit je niet in een collectief, maar je partner wel? Zoek dan eens uit of je je bij hem/haar mag meeverzekeren. Heel veel collectieven laten partners toe in de verzekering en dat scheelt je toch aanzienlijk op de maandelijkse kosten.

Zijn er speciale dingen die ik wil verzekeren?

Niet alle zorg zit in de basisverzekering. Voor bijvoorbeeld de tandarts, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen moet je je aanvullend verzekeren. Daar hebben de verschillende zorgverzekeraars zeer verschillende pakketten voor, met zeer verschillende prijzen.

Let wel op bij die aanvullende verzekeringen hoe groot de kans is dat je die echt nodig hebt. Als je veel sport en ben je blessuregevoelig? Dan is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie logisch. Medische hulp in het buitenland verzekeren? Dat is vaak niet nodig als je een doorlopende reisverzekering hebt waar dat al gedekt is.

Een apart verhaal is de tandartsverzekering. Handig voor wie een probleemgebit heeft, maar de vergoeding van de kosten is meestal zeer beperkt: maximaal 1000 euro per jaar. Daarvoor betaal je wel een stevige premie. Wie een goed onderhouden gebit heeft is met een tandartsverzekering vaak te duur uit. Een voorbeeld: de aanvullende tandartsverzekering kost minimaal een tientje per maand, dus zo’n 120 euro per jaar. Twee keer per jaar controle à 20 euro kost 40 euro. Zelfs als je elk jaar een gaatje laat vullen à 60 euro ben je zonder verzekering nog goedkoper uit dan met.

Eigen risico

Wie goedkoper uit wil zijn kan ook kiezen voor een hoger eigen risico bij de eigen verzekeraar. Hoe meer eigen risico, hoe lager de premie. Als je weinig medische kosten verwacht kan dit heel voordelig zijn. Maar zorg altijd wel dat je genoeg spaargeld hebt om de rekening te betalen als je onverwacht wel in de problemen komt.