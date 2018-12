Vier terreurverdachten gepakt in Rotterdam, vijfde in Duitsland

Meerdere omwonenden melden dat er vannacht een inval is gedaan in een woning in een flat aan de Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord. Een bewoonster van de flat schrijft op Facebook dat er twintig man politie met getrokken wapens op de vijfde etage stonden. Een deur van een woning ligt volgens haar in ‘100.000 stukjes’. Ook aan de Söderblomplaats in Ommoord is een inval geweest. Er zijn laptops, telefoons en andere elektronische apparatuur in beslag genomen.