Vier slimme tips ván wielrensters vóór wielrensters

Je ziet ze gaan door polders, duinen en over heuvels, alleen of in groepjes. Ook opvallend: je ziet steeds meer vrouwen op een peperdure Merida, Cannondale, Pinarello of Bianchi. Volgens de Nederlandse Toer Fiets Unie steeg het aantal racefietssters van 163.000 in 2014 naar 178.000 twee jaar later. Terwijl pakweg tien jaar geleden racefietsen nog vooral een mannending was.