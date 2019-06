Vier opgepakte Nederlanders leverden via post designerdrugs aan duizenden Duitsers

Deltaplan Mobiliteit: ‘Rekening­rij­den vanaf 2024 hele dag voor iedereen’

11:06 De Mobiliteitsalliantie - een samenwerkingsverband van 24 grote organisaties op het gebied van vervoer en transport - wil dat het kabinet zich opnieuw buigt over rekeningrijden in Nederland. Doel van onder meer de RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, de Fietsersbond en Rover is om kilometerheffing vanaf 2024 ‘voor iedereen en niet alleen in de spits’ in te voeren.