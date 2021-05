Vier maanden cel voor Van Dissel-bedreiger

Een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel op internet heeft bedreigd, is woensdag veroordeeld tot een celstraf van vier weken waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De politierechter in Den Haag sprak van een zeer ernstige bedreiging.

Er was een celstraf geëist van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Dieuwke P. had in een groepsapp van berichtendienst Telegram opgeroepen tot het plegen van geweld tegen de RIVM-directeur. In die chat werd ook diens huisadres gedeeld.

De 53-jarige vrouw uit Terneuzen had in de chatgroep met ruim 200 leden foto’s en video’s geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is. Die vlag werd in brand gestoken. ,,Dat is uitermate bedreigend”, zei de politierechter. De vrouw zat al twee weken in voorlopige hechtenis en hoeft nu niet terug de cel in.

P. gelooft in de complottheorie dat er een satanistisch en elitair pedonetwerk bestaat, waar Van Dissel ook toe zou behoren. Ze noemde de directeur “een gevaar” en neemt geen afstand van deze uitspraak. Op vragen van de rechter waarom ze in de chatgroep zat en waar ze al dan niet in gelooft wil ze geen antwoord geven. Wel benadrukt ze dat het nooit haar bedoeling was iemand te bedreigen.

P. is een keer bloemen gaan leggen op een begraafplaats in Bodegraven, een belangrijke locatie voor deze complotdenkers. Zij denken dat daar mensen begraven liggen die het slachtoffer zijn van een satanistisch pedofielennetwerk waar de complotdenkers in geloven. Nabestaanden van de overledenen hebben met klem tegengesproken dat er verdachte omstandigheden bij het overlijden waren en vinden het heel erg dat ze onderdeel uitmaken van een complot.

Grens incasseringsvermogen

Ook bij Van Dissel thuis zijn ooit bloemen bezorgd, met daarop de namen van personen die hij zou hebben vermoord volgens complotdenkers. Namens Van Dissel sprak Hans Brug, directeur-generaal van het RIVM, in de rechtbank. Hij gaf aan dat aan het incasseringsvermogen van het RIVM een grens zit. ,,Het RIVM kan echt wel tegen een stootje. We gaan kritische geluiden niet uit de weg, integendeel. Echter, de zaak van vandaag gaat verder, het richt zich nu tegen één persoon.” Volgens hem zijn er “grenzen aan wat te accepteren is”.

Het politieonderzoek naar de Telegram-groep loopt nog door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zei de officier van justitie. De politierechter in Den Haag behandelt woensdag ook nog de zaak van een andere vrouw die in die chatgroep zat. Het gaat om de 54-jarige Geertruida T. uit Zutphen.

Duistere plannen

Van Dissel en het RIVM deden al lange tijd geleden aangifte. Sinds hij door de coronacrisis een bekende Nederlander werd, is hij ook vaak doelwit van allerlei complotdenkers: van mensen die niet geloven in corona of denken dat daar allerlei duistere plannen achter schuilgaan tot mensen die beweren dat Van Dissel deel uitmaakt van een satanistisch pedonetwerk.

Die laatste, nergens op gebaseerde beschuldiging kwam eerder dit jaar pijnlijk aan het licht toen in Bodegraven ineens massaal bloemen werden gelegd bij een graf van een zogenaamd slachtoffer van dat pedonetwerk van ‘hooggeplaatste mensen’. Die bloemleggerij was weer het gevolg van een verhaal van een ex-inwoner van Bodegraven die op internet sinds enige tijd de naam van Van Dissel noemt in zijn verhalen over pedonetwerken.

Van het bestaan van zo'n netwerk is geen flinter bewijs. En al helemaal niet van een relatie tussen Van Dissel en de overledene in dat graf in Bodegraven. Van Dissel deed aangifte.

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. © ANP

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: