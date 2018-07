Vier leerkrachten ontslagen na examenfraude op Rijswijks Lyceum

Hun eindexamens zijn ongeldig verklaard. De zeven leerlingen moeten in augustus opnieuw herexamen doen. Scholenkoepel VO Haaglanden, waaronder het Rijswijks Lyceum valt, heeft de fraude direct gemeld bij de onderwijsinspectie en gaat aangifte doen tegen de vier docenten. De examenfraude kwam afgelopen vrijdag aan het licht tijdens de tweede correctie van het herexamen. Het viel de nakijkers op dat een aantal scores hoog waren en dat de antwoorden van een paar kandidaten sterk overeen kwam met de antwoorden uit het correctieschrift. De schoolleiding en het bestuur hebben direct daarop onderzoek ingesteld. De docenten gaven snel toe dat zij in zeven gevallen frauduleus gehandeld hebben. ,,De betreffende docenten wilden ten behoeve van de school en de leerlingen de examenresultaten van de school beïnvloeden,'' aldus Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden. ,,Voor zover ik het kan overzien, is het gegaan zoals dat behoort te gaan. Maar de informatie is nog vers. De school treft nu ook maatregelen richting betreffende docenten", aldus minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) in een reactie.

Schok

Volgens Peters is er binnen de school geschokt gereageerd. ,,Dit mag niet, kan niet en is onverteerbaar. De school zal alles doen om de zeven leerlingen goed voor te bereiden op het nieuwe herexamen'', zegt de voorzitter. Volgens hem is het nog nooit eerder voorgekomen dat er examenfraude op de school is gepleegd.



De leerlingen zijn vanmorgen geïnformeerd over de fraude op hun school. ,,Deze school is echt heel goed. Het nieuws over de fraude komt echt onverwachts'', aldus een leerling op het schoolplein.



Volgens scholieren gaven de ontslagen docenten les op de havo. Eén van hen was teamleider en juist 'heel streng'. ,,Als je iets deed wat niet mocht op het schoolplein sprak hij je direct aan.''



De Rijswijkse school telt in totaal 140 docenten en ongeveer duizend leerlingen.