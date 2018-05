Vier leden No Surrender opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel

LIVE TWITTER Volkert van der G. aanwezig bij kort geding

11:04 Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, is vanochtend aanwezig bij het kort geding dat hij tegen de Staat heeft aangespannen om van zijn meldplicht af te komen. Hij wil in het buitenland gaan wonen. Het geding dient voor de rechtbank in Den Haag. Verslaggever Raymond Boere is erbij en twittert (zie onderaan artikel).