Vier jaar cel geëist voor paardenvleesschandaal

Voor gesjoemel met paardenvlees is vandaag in hoger beroep vier jaar celstraf geëist tegen vleeshandelaar Willy Selten (49). Bij zijn vleesgroothandel in Oss werd goedkoop paardenvlees gemengd met duurder rundvlees en verkocht als puur rundvlees.

Volgens de advocaat-generaal heeft Selten zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte.

In de hoogtijdagen van een groot Europees paardenvleesschandaal in 2013 viel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnen bij vleesgroothandel Willy Selten. De rechtbank veroordeelde Selten in 2015 tot 2,5 jaar celstraf omdat er in totaal 336.000 kilo paardenvlees was verkocht als rundvlees. Tegen hem was destijds vijf jaar gevangenisstraf geëist. De aanklager ging in hoger beroep voor een hogere straf. Ook de verdachte ging in beroep.

Vertrouwen

De advocaat-generaal zegt dat het consumentenvertrouwen stelselmatig is geschonden. Ze houdt er echter ook rekening mee dat de reputatie van de vleeshandelaar naar de maan is en dat de zaak grote financiële gevolgen heeft gehad. Zijn bedrijf ging immers failliet. Selten heeft een miljoenenschuld en probeert sindsdien een bestaan op te bouwen in België.

Bij het gerechtshof in Den Bosch herhaalde Selten vandaag dat de paarden ten onrechte buiten de administratie zijn gehouden en dat paardenvlees op het etiket van het vlees had moeten staan. De vleeshandelaar benadrukte dat hij geen kwade opzet heeft gehad en dat het relatief om heel weinig vlees ging.

,,Ik had het achteraf anders moeten doen”, zei hij vandaag. De rechter vroeg zich af waarom iemand met een goed bedrijf dit zou doen. ,,Het is heel dom geweest”, antwoordde Selten. ,,Het is er bij ingeschoten. De hoeveelheid rund die wij verwerkten was zoveel groter dan paard. Ik wist hoe het in elkaar zat, wat waar was opgeslagen.”