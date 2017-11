Vier jaar cel en werkstraf voor racende vader en zoon die Fleur (19) doodreden

De officier van justitie eiste twee weken geleden een straf van vijf jaar voor de vader, drie jaar voor de zoon en een rijontzegging van vijf jaar voor allebei. De twee waren vandaag niet bij de rechtszaak aanwezig. Walter W. moet een straf uitzitten van vier jaar en krijgt een rijontzegging van vijf jaar. Zijn zoon krijgt 100 uur werkstraf en een rijontzegging van een jaar. Walter W. moet daarnaast een schadevergoeding betalen van 6400 euro.



De mannen reden in de avond van 16 maart 2016 met een duizelingwekkende snelheid achter elkaar aan over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Halverwege de dijk is Walter in volle vaart met zijn Porsche 911 bovenop de Toyota Aygo van Fleur geknald. Ze kwam net uit een uitrit. De jonge vrouw werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken later overleed.



Op het politiebureau bleek dat vader meer dan twee keer zo veel had gedronken dan toegestaan. Twee weken geleden verklaarde hij voor de rechter dat de barvrouw in het café waar ze vandaan kwamen, te veel gin in zijn gin-tonic had gedaan. Door al het ijs en komkommer in het glas had hij de hoeveelheid alcohol onmogelijk kunnen proeven. De rechter vond dat geen geldig argument. Na het bezoek aan het café zijn vader en zoon uit eten gegaan, waarbij nog twee 'eenheden' rode wijn zijn gedronken.