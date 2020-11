Vier gewonden door aanvaring pont en binnenvaartschip in Amsterdam

Of het om reizigers van de pont gaat, is niet bekend. De politie weet nog niet wat er mis is gegaan. Daarnaar wordt uitgebreid onderzoek gedaan. ,,Ten aanzien van het onderzoek naar de toedracht van de aanvaring tussen een binnenvaartschip en een GVB-pont onderzoeken we of er mogelijk een derde schip bij het incident betrokken is geweest. Nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven", aldus de politie.