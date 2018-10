Vier doden bij schietpartij in woning Amsterdam

'Mannen met gewaden' hielden slechts luchtbuks verborgen en zijn weer vrij

30 september De twee mannen die door een arrestatieteam werden opgepakt in het Gelderse Hattem, waar bij een huiszoeking in eerste instantie niets werd aangetroffen, bleken thuis tóch een luchtdrukwapen verborgen te hebben. De mannen die in het bos gezien waren 'met lange gewaden', werden gisteren door een arrestatieteam uit hun woning gehaald.