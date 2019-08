Videoserie Straat Wijs: Niet iedereen weet waar de w en de c voor staan

videoIn Straat Wijs neemt presentator Quinten Popma de Nederlandse taal door met voorbijgangers. In deze aflevering vraagt hij in Utrecht naar de betekenis van afko’s, oftewel afkortingen.

Wat betekent PVV? Partij van de Arbeid, antwoordt een voorbijkomende Utrechtse spontaan. Laat Geert Wilders het niet horen. Het blijkt nog lang niet makkelijk om te zeggen waar afkortingen die we dagelijks gebruiken voor staan. Want waar staan die w en die c voor in ons alledaagse wc? Er trekken heel wat passanten onwetend aan Quinten voorbij voor het juiste antwoord wordt genoemd.

In het programma Straat Wijs legt presentator Quinten Popma (32) wekelijks een taalkwestie voor aan voorbijgangers, zoals deze week in Utrecht. ,,De meeste Nederlanders spreken hun taal op gevoel, maar hoe het nu precies hoort, weten we maar slecht’’, zegt Quinten. Hij reist Nederland door met zijn grote schoolbord voor ‘een les met een lach’. ,,Zelf leer ik er ook van, want ik hou enorm van taal en maak graag woordgrappen, maar de regels zijn ook bij mij een beetje op de achtergrond geraakt.’’

In Utrecht zijn ze nadat Quinten is langs geweest in ieder geval weer iets wijzer wat betreft afkortingen. Al zijn er afkortingen die voorbijgangers waarschijnlijk nooit uit hun hoofd leren; MDMA is toch een stuk sneller en makkelijker uitgesproken dan methyleendioxymethamfetamine.