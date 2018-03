Via darknet opgerolde bende verstopte drugs in poederdozen en Nintendogames

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De drie mannen werden dinsdag, toen ze op hun computer nog waren ingelogd op het dark web, op heterdaad betrapt tijdens een inval van de politie in vijf woningen en een kantoor in Amsterdam. Op de computers trof de politie verzendlijsten aan met duizenden namen en adressen van vermoedelijke kopers.



Het dark web of darknet is een onderdeel van internet dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines.



De vrouw werd in een loods in Werkendam betrapt bij enkele 3D-printers, waarmee vermoedelijk verpakkingsmateriaal voor drugs werden gemaakt. Zo werden de drugs onder meer in make-up poederdozen, Nintendogames en inktcartridges gestopt. De verboden middelen, zoals lsd, cocaïne en mdma, gingen onder meer naar Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland.