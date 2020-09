Veteranen woedend over film waarin ze ‘als nazi’s worden weggezet’

Nederlandse militairen die betrokken waren bij Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog eind jaren veertig zijn woedend op de makers van de film De Oost. Daarin zijn ze in sommige scènes te zien in zwarte uniformen, waarmee ze volgens hen worden geassocieerd met de Waffen-SS van Adolf Hitler. Ze eisen dat een lespakket voor scholieren over de film wordt geschrapt.

De film moet nog uitkomen, maar veteraan Entjo Latuny (94) uit Schiedam is er al helemaal klaar mee na het zien van de teaser. Hij sloot zich tussen 1947 en 1949 aan bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en vocht in de voormalige kolonie tegen opstandelingen die een onafhankelijk Indonesië wilden.

In de teaser komen twee scènes voorbij die pijn doen aan zijn ogen. Op de beelden is te zien hoe een Nederlandse soldaat in het zwart gekleed geschrokken door een dorp loopt. Daarachter verschijnt de omstreden legerkapitein Raymond Westerling. Ook hij is in het zwart gekleed, en draagt een snor die Latuny wel heel veel doet denken aan de snor van Adolf Hitler. ,,Dit zijn gewoon de Duitsers. Wij liepen helemaal niet in het zwart, maar in het groen. Dat we zo worden afgeschilderd doet ontzettend veel pijn.’’

De film De Oost gaat over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog; een hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis waar nog steeds veel over is te doen. De kijker volgt de jonge soldaat Johan die in 1946 naar toenmalig Nederlands-Indië wordt gestuurd. Hij moet orde op zaken te stellen als nationalisten in opstand komen en onafhankelijk willen worden. Johan staat onder bevel van legerkapitein Raymond Westerling, een militair die omstreden is omdat hij beticht wordt van het plegen van oorlogsmisdaden tijdens het neerslaan van een opstand op Zuid-Celebes, het huidige Sulawesi. In de film wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

Slecht gevoel

KNIL-veteraan Latuny krijgt een slecht gevoel bij de film. Als deze eerste beelden de toon zet voor de hele film, dan komen de veteranen er niet best uit, vindt hij. Natuurlijk weet ook hij hoe omstreden de missie nog altijd is. Niet voor niets loopt er nu een groot onderzoek naar alles wat er gebeurde in Indonesië kort na de Tweede Wereldoorlog. ,,Maar om ons zo af te schilderen gaat te ver. De opstandelingen hebben zelf ook hun eigen volk vermoord. Mijn broer is door hen omgebracht.’’

Latuny is zeker niet de enige die er zo over denkt. De teaser van de film die nu enkele maanden is te zien op internet, maakt heel veel los bij Indië-veteranen en hun nabestaanden, weet Leo Reawaruw van belangenvereniging Maluku4Maluku. Maar vooral omdat er een lesprogramma aan zit gekoppeld voor middelbare scholen. ,,Ik ben voor artistieke vrijheid. Als een filmmaker deze periode zo in beeld wil brengen moet hij dat helemaal zelf weten. Alleen wanneer je er een educatief programma aan gaat koppelen, vind ik wel dat de film gebaseerd moet zijn op feiten en dat veteranen niet moeten worden neergezet als SS-moordenaars. Dit is karaktermoord en geeft een heel verkeerd beeld aan onze jeugd.’’

Quote Dit is karakter­moord en geeft een heel verkeerd beeld aan onze jeugd. Leo Reawaruw, Maluku4Maluku

Maluku4Maluku krijgt steun van het Veteranen Platform. Ook zij vinden dat een lesprogramma gebaseerd moet zijn op de feiten. ,,Op basis van wat we nu zien in de trailer zijn we daar niet heel gerust op. Bovendien is er veel meer te vertellen over deze periode dan alleen over de excessen. Geef onze kinderen iets waar ze echt wijzer van worden en vertel het hele verhaal. Van het moment dat we daar terecht zijn gekomen tot hoe het eindigde,” zegt voorzitter Hein Scheffer van het Veteranen Platform.

De Molukse veteranen hebben inmiddels advocaat Michael Ruperti in de arm genomen om te voorkomen dat het lespakket op scholen wordt uitgedeeld.

In gesprek

Eigenlijk zou de film 10 september in première gaan, maar door de coronacrisis is de productie vertraagd. De verwachting nu is dat de film pas volgend jaar op het witte doek te zien zal zijn. De onrust die bij KNIL-veteranen en hun nabestaanden is ontstaan, speelt geen rol in de vertraging, zo laat producent Sander Verdonk weten. Hij was nog niet eerder op de hoogte van de ophef, maar wil graag met de veteranen in gesprek voordat hij een inhoudelijke reactie geeft over de keuzes die zijn gemaakt in de film en het lespakket. ,,Dan kunnen we ze vertellen waar het hele project over gaat en wat het precies inhoudt. We hebben absoluut geen kwade bedoelingen, maar beseffen dat dit een deel is uit onze geschiedenis dat gevoelig ligt. Juist daarom vinden we het belangrijk dat we niet alleen een film uitbrengen, maar er veel meer mee doen zoals lessen aanbieden voor scholen. Daarin kan de discussie gevoerd worden over hoe makkelijk het is om te vingerwijzen, maar dat oorlog niet zwart of wit is. Het is al snel grijs. Iedereen handelt daarbij vanuit een eigen motief of perspectief.’’

Dat de filmmakers zouden suggereren dat de veteranen SS-moordenaars zijn, werpt Verdonk verre van zich. ,,Dat is een rare projectie.’’