Veteranen gaan xtc-bestanddeel testen tegen trauma's

Voordat het middel getest kan worden is eerst nog toestemming nodig van de medische autoriteiten. In internationaal verband gaan zo'n tweehonderd Amerikaanse veteranen meedoen en dertig tot veertig Europeanen. Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse veteranen precies gaan meedoen.

De therapie met zuivere mdma gaat twaalf weken duren in een veilige omgeving en is bedoeld voor veteranen met oorlogstrauma's bij wie eerdere behandelingen niet aansloegen. Door het gebruik van zuivere mdma kan de patiënt terugkijken op wat hem is overkomen zonder in paniek te raken of een angstaanval te krijgen, waarna het verwerkingsproces kan beginnen.

Resultaten

In de Verenigde Staten zijn al mooie resultaten geboekt. ,,De onderzoeksresultaten met mdma tot nu toe zijn zo mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn', zegt Eric Vermetten, werkzaam bij Arq, in de Volkskrant. Vermetten is tevens bijzonder hoogleraar psychotraumatologie bij de universiteit van Leiden/LUMC en hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire geestelijke gezondheidszorg van defensie. ,,Dat willen we graag uitvinden. In een van de studies genas 83 procent. In andere experimenten: driekwart. Er was geen terugval. Genezen is in mijn vak moeilijk.''