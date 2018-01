Veteranen Bronbeek staan pal achter oorlogsheld Marco Kroon

'Een rare toestand', noemen de mannen van Bronbeek de commotie die rond Kroon is ontstaan. Hij maakte onlangs bekend dat hij in 2007 betrokken was bij een geweldsincident in Afghanistan, tijdens een geheime operatie in opdracht van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de zaak.

De veteranen zijn ervan overtuigd dat Kroon een goede reden moet hebben gehad om dit zo lang voor zich te houden. Ze wijzen op het geheime karakter van de operatie waarbij Kroon betrokken was. De mannen benadrukken ook dat de kloof ongekend groot is tussen wat er gebeurt met militairen in een oorlogsgebied en de wereld van de 'burgers in Nederland'. ,,Dat leidt tot onbegrip’’, stellen de Bronbekers.

Steunbetuigingen

Quote Ik heb een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en voor het leven van mijn mannen en mijzelf Marco Kroon Kroon toont zich onder de indruk van de steun van de Bronbekers. ,,Ik heb de afgelopen dagen overweldigend veel steunbetuigingen van heel veel mensen gehad. Hartverwarmend.’’



Hij heeft eerder een verklaring gegeven voor de late melding: ,,Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en voor het leven van mijn mannen en mijzelf. Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid, en het hoge afbreukrisico, heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen.’’ Hij heeft daar nu verder niets aan toe te voegen.

Levensverhalen

Quote Dat zijn de echte helden De Bronbekers weten wat het is om onder vuur genomen te worden. Kroon toont zich onder de indruk van de levensverhaal van vijftien oorlogsveteranen met fotopanelen met koptelefoons die vanaf vandaag in twee galerijen in Bronbeek te zien zijn. ,,Dat zijn de echte helden’’, zegt hij.



Kroon staat stil bij het relaas van een van de mannen, Fons van den Brand, die in 1962 met het Regiment Stoottroepen naar Nieuw Guinea vertrok. De slechte behandeling van de papoea's kwam in Bronbeek in flashbacks terug.

Kroon kijkt naar de schilderijen waar veteranen hun oorlogservaringen hebben verwerkt. ,,Ik heb alles van me afgeschreven om het kwijt te zijn. Vooral in mijn tweede, laatste boek. Dat schrijven maakt dat je er daarna beter over kan vertellen.’’

Geen verdachte

Kroon zet zijn werkzaamheden bij de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht gewoon voort. Hij is niet geschorst. Daar is volgens Defensie ook geen reden voor omdat hij door het OM niet is aangemerkt als verdachte.