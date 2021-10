Verzekeraars vrezen kostenexplosie rechtsbijstand

Met angst en beven wachten rechtsbijstandsverzekeraars op een uitspraak van klachteninstituut Kifid. Die uitspraak bepaalt straks in hoeverre verzekerden zelf mogen kiezen of ze zich willen laten bijstaan door een advocaat of door iemand van de juridische dienst van de verzekeraar. Nu wordt die keuze nog veelal door de verzekeraar bepaald.

Als de klant dat vrije keuzerecht krijgt zal dat forse consequenties hebben voor de 3,2 miljoen huishoudens en 150.000 mkb-bedrijven met een rechtsbijstandverzekering, waarschuwt het Verbond van Verzekeraars (VvV), de brancheorganisatie. De verzekerde zal vaker voor een advocaat kiezen bij vrije keuze en dat zorgt voor een kostenexplosie, vrezen de verzekeraars.

VvV liet een onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen door SEO . ,,Verwacht wordt dat een op de acht verzekerden gebruik gaat maken van een advocaat. Nu is dat bij vierduizend zaken per jaar. Dat worden er straks 50.000. En de kosten van zaken met een advocaat liggen drie tot zes keer zo hoog als bij andere zaken’’, zegt Richard Weurding, directeur van VvV. ,,Dat leidt tot maximaal 350 miljoen euro extra kosten.’’

Quote Juist voor middeninko­mens is de rechtsbij­stand­ver­ze­ke­ring belangrijk voor toegang tot het recht Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars

Dat betekent dat de premie, nu gemiddeld 18 euro per maand, omhoog kan gaan. Andere mogelijkheden zijn een hogere eigen bijdrage, of een plafond aan de kostenvergoeding.

Alle opties zorgen er volgens het onderzoek voor dat meer mensen hun verzekering zullen opzeggen. Bij een forse verhoging van het eigen risico zou zelfs zes op de tien verzekerden de polis beëindigen.

En dat is erg, volgens Weurding. ,,Dat zou de toegang tot het recht enorm belemmeren. Voor mensen met een laag inkomen is er de gesubsidieerde rechtsbijstand en vermogenden kunnen zich een dure advocaat veroorloven. Maar juist voor de middengroep is de rechtsbijstandverzekering belangrijk voor toegang tot het recht.’’

Premiestijging

Toch is het de vraag of de soep zo heet wordt gegeten. Zo zou volgens het SEO-onderzoek 10 procent van de verzekerden de polis opzeggen bij een premiestijging van 4 euro per maand. Vanwege die 48 euro per jaar extra lopen ze dan het risico op te moeten draaien voor duizenden euro’s aan kosten als ze in een juridische procedure terechtkomen. Of mensen de polis daadwerkelijk gaan opzeggen bij zo’n premieverhoging, durft Weurding dan ook niet te voorspellen.

De verzekeraars gaan ook in gesprek met de overheid en de Orde van Advocaten om te kijken of er oplossingen mogelijk zijn. Weurding wijst op het buitenland, waar de tarieven van advocaten veel meer gereguleerd zijn. ,,In Nederland zijn de tarieven vrij.’’ En dat leidt in de praktijk tot hogere tarieven. Prijsafspraken met advocaten zouden een prijsexplosie kunnen voorkomen. ,,Maar ik ga niet speculeren over mogelijke oplossingen. Daar moeten we eerst over overleggen.’’

