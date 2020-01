Verzamelwoede barst weer los: ‘Echt, van elke voetballer evenveel plaatjes in omloop’

Sinds gisteren heeft Albert Heijn ze weer. 252 plaatjes van spelers van de 18 eredivisieclubs, het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. Deze keer kijken de voetballers niet strak in de lens, maar zijn ze in actie vastgelegd. Een juichende Donny van de Beek of een zwetende Steven Berghuis sieren de komende weken de verzamelalbums. Inclusief handtekening.



De supermarktketen houdt de traditie van het plaatjesalbum overeind, de vernieuwing zit ’m vooral in het digitale aspect. ,,Je scant de plaatjes in onze voetbalapp. Zo krijg je toegang tot vier voetbalgames die je kunt spelen tegen je vrienden’’, vertelt Ronald van Aart van Albert Heijn. Hij is niet bang dat er kritiek komt op het mogelijk verslavende karakter van de games. ,,Welnee, sport staat centraal in deze spelletjes. Het heeft bijvoorbeeld niks met geweld te maken, wij denken dat veel jongens en meiden er plezier aan zullen beleven.’’



De voorbereidingen op de spaaractie zijn ruim een jaar geleden al begonnen. ,,Eerst denken we met ons eigen team na over het concept. Vragen over de technische mogelijkheden van de app en de invulling van de commercial komen daarbij aan bod. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het verkrijgen van de rechten. Wij zijn sinds september vorig jaar een van de partners van de KNVB voor het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. Dan is het toch een stuk makkelijker zaken doen. Door deze samenwerking kunnen we voor het eerst zowel de eredivisiespelers als de mannelijke en vrouwelijke spelers van de nationale selecties gezamenlijk aanbieden.’’