Verwarde Willem (81) zwerft op straat: als niemand wil helpen, brengt Emma hem zelf maar naar huis

De volgens Rutte ‘briljante’ Teun (21) woont met mensen met dementie: ‘Er gebeuren hier zoveel mooie dingen’

Hij neemt mensen met dementie mee naar de Mac voor een milkshake, het strand of hun oude werkplek. Hij organiseert silent disco’s in verpleeghuizen, een actie die premier Mark Rutte ‘simpelweg briljant’ noemde. Toch had Teun Toebes (21) één wens: wonen in een verpleeghuis, mét mensen met dementie. Die wens kwam uit.

19 september