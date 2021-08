Verwarde fotojournalist (38) schoot op agenten met afgepakt dienstwapen: ‘Niemand zag dit aankomen’

Update/Video Heftige schietpar­tij in Dordrecht, twee agenten geraakt: ‘Hoorden zeker twintig schoten’

26 augustus Heftige schietpartij in Dordrecht woensdagavond. Twee politieagenten zijn neergeschoten. Van de drie aangehouden verdachten is ook één iemand gewond geraakt. Op de plaats van het incident wordt momenteel onderzoek gedaan. De buurt is geschokt. ‘Mijn vrouw heeft moeten wegduiken achter een auto.’