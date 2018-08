Vervolging in zaak-Nicky Verstappen lastiger door verjaring

,,Voor de onderzoekers en het Openbaar Ministerie is dit een ongelofelijk belangrijke grens," zegt strafrechtgeleerde Theo de Roos tegen de Limburgse zender L1, die een aantal strafrechtdeskundigen naar de verjaring van de zaak heeft laten kijken. De deskundigen concluderen dat de kans op succes in de zaak, waarvoor momenteel grootschalig verwantschapsonderzoek plaatsvindt, steeds kleiner is.

Volgens hoogleraar strafrecht Göran Sluiter zijn veel mogelijke strafbare feiten na vrijdag verjaard in de zaak van Nicky Verstappen. ,,Stel dat we uitkomen bij ontvoering, dan is dat verjaard. Zware mishandeling met de dood tot gevolg is ook verjaard, het onttrekken aan het ouderlijk gezag is ook verjaard'', zegt hij tegen L1.