Vervelende piep in oor bij jongeren, audiciens zien het steeds vaker: ‘Een zorgelijke trend’

brandbriefAudiciens en leveranciers zien de verkoop van oordoppen op maat flink toenemen. Steeds meer jongeren met lawaaidoofheid, tinnitus (oorsuizen) en andere vormen van gehoorschade bezoeken een audicien, constateren winkeliers. In een brandbrief aan het kabinet vraagt patiëntenorganisatie Hoormij/NVVS een gesprek aan met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) om over de kwestie te praten. Het ministerie bevestigt dat de brief is binnengekomen.

Naast artsen en audiologen zien ook audiciens dat het aantal jongeren met gehoorproblemen toeneemt. ,,De signalen van de doktoren zijn voor ons heel herkenbaar”, zegt een woordvoerder van Hans Anders. ,,Het is een zorgelijke en schrijnende trend. Jongeren die bij ons in de winkel komen denken het op te lossen door een hoortoestel met ruismarkeerder te kopen. En hoewel dat wel effect heeft, is het niet zaligmakend en lossen we het probleem er niet mee op.”

Audiciens onderschrijven de boodschap van de artsen dat goede gehoorbescherming het allerbelangrijkst is om gehoorschade de kop in te drukken. We zijn wat dat betreft op de goede weg, zegt branchevereniging De Kwaliteitsaudiciens. ,,De vraag naar gehoorbescherming is hoger dan vóór de crisis”, zegt een woordvoerder. ,,Door corona kwam er een tijdelijke daling van de vraag, maar dit jaar zien we echt dat de vraag toeneemt als gevolg van een hoger bewustzijn van de consument.”

Telefoon roodgloeiend

Cijfers bevestigen dit. Bij Schoonenberg is de verkoop van oordoppen op maat dit jaar met zo’n 34 procent gestegen. Bij Hans Anders gaat het om circa vijftien procent. Bij hoorspecialist Audinc is het momenteel zó druk dat op de website een disclaimer staat waarin gewaarschuwd wordt voor een langere levertijd. ,,Het lijkt alsof de vele media-aandacht van de afgelopen weken veel mensen een laatste duwtje in de rug heeft gegeven. De maatschappelijke discussie is nu echt op gang gebracht. Onze telefoon staat roodgloeiend”, zegt een woordvoerder.

‘Tinnitus hoeft geen levenslang trauma te betekenen’ De TinnitusFree Foundation is opgelucht dat het thema gehoorschade en tinnitus ‘eindelijk’ op de politieke agenda komt, maar oprichter Frank van Hoorn (65) waakt tegelijkertijd voor onrust. ,,Het is goed dat we met z’n allen scherp blijven op onze oren, maar er is nu geen reden voor blinde paniek.” Volgens Van Hoorn wordt nu de indruk gewekt dat tinnituspatiënten met een levenslang trauma rondlopen. ,,Dat is echt niet zo. De meeste mensen leren er gelukkig mee leven. Er wordt gezegd dat er niets aan te doen valt, en dat klopt medisch misschien ook zo. Maar er zijn tal van therapieën die je leren om tinnitus onder controle te krijgen. Een gezonde levensstijl en goede voeding kunnen ook wonderen verrichten.” Van Hoorn (65) heeft zelf ook stevige tinnitus. Hij hoort onophoudelijk een hoge fluittoon op 80 decibel, ongeveer even hard als een normale conversatie. ,,Ik kan ermee leven, als ik er maar niet de hele tijd aan denk”, zegt hij. ,,Het is vooral belangrijk om weg te blijven van het vele gelul op internet. Het is verschrikkelijk om te zien hoeveel kwakzalvers er in deze sector actief zijn. Erover praten met je dierbaren en acceptatie zijn de belangrijkste elementen in het verwerkingsproces.” De TinnitusFree Foundation richt zicht op fondsenwerving en campagnes met als doel de zoektocht naar genezing van tinnitus te versnellen en om bewustzijn en preventie van tinnitus te vergroten. Ook oordopleverancier Comfoor verwacht door alle aandacht een run op de verkoop van gehoorbeschermingsmiddelen. ,,Wij zien zelf het effect nog niet direct terug, maar we merken wel dat er awareness wordt gecreëerd wat zorgt dat particulieren potentiële klanten in beweging komen, mede door berichtgeving in de media.” Die bewustwording is nodig, zegt een woordvoerder van Schoonenberg. ,,Wij zien meer mensen met tinnitusklachten in de winkel. Wat we ook ervaren is dat er nog veel onwetendheid is over mogelijke manieren om tinnitus te verlichten. Wij zijn ons hiervan bewust en willen daar ook iets mee doen.”

Schoonenberg organiseert daarom met regelmaat bijeenkomsten over tinnitus. ,,Zodra we zoiets aankondigen, krijgen we ontzettend veel reacties en honderden aanmeldingen. Dat geeft aan dat er een hele grote groep is die met tinnitus te maken heeft.” Wat Schoonenberg verder nog constateert, is dat de audicien steeds meer nieuwe en jongere hoortoestelklanten ontvangt.

,,Waar vroeger het zwaartepunt van onze klanten lag bij mensen die al een hoortoestel dragen en dit komen vervangen, is nu het merendeel van onze klanten nieuw; mensen die nog geen hoortoestel dragen, maar wel redenen zien om bij ons advies in te winnen over hun gehoor. Dit was jarenlang andersom.”

Kritiek op berichtgeving

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) is evenals artsen en audiologen bezorgd over de gehoorschade bij met name jongeren door vooral harde muziek. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt al jaren ingezet op preventie van gehoorschade, maar er moet meer gebeuren, vindt Van Ooijen. Daarbij wordt gedacht aan het verlagen van het maximum toegestane geluidsniveau op festivals.

Over dit punt wordt onder experts hevig gediscussieerd. In een uitgebreide blogpost trekt de ervaren audioloog en psycholoog René van der Wilk in twijfel dat harde muziek een belangrijke aanjager is van tinnitus. ,,De meeste onderzoeken die hier naar zijn gedaan laten dat namelijk niet zien”, schrijft Van der Wilk. Het is volgens hem belangrijk dat de voorlichting van wetenschappers ‘evidence based’ is en niet ‘suggestief of van horen zeggen’. ,,Niet-evidence based voorlichting kan uiteindelijk wel ten kosten gaan van de eigen geloofwaardigheid. Jongeren moeten vooral niet angstig worden voor een belangrijke bron van plezier in hun leven.”

Quote Dat muziek invloed heeft is voor iedereen wel duidelijk lijkt mij en we moeten waar kan proberen de schade te beperken Dennis Kox, Kno-arts

Deskundigen zeggen dat ‘evidence based’ uitspraken doen over gehoorschade door muziek ‘niet te doen is’. ,,Schade ontstaat niet altijd direct of mensen gaan niet direct naar de dokter”, zegt kno-arts Dennis Kox. ,,Dat muziek invloed heeft is voor iedereen wel duidelijk lijkt mij en we moeten waar kan proberen de schade te beperken.”

Audioloog Dyon Scheijen spreekt van ‘kwalijke’ teksten. ,,Wat mij steekt is de twijfel die gewekt wordt alsof er geen probleem in de muziekwereld zou bestaan en dat er zomaar iets geroepen wordt. Elk weldenkend mens weet dat als je een ruimte ingaat en je het eerste kwartier denkt ‘dit doet pijn aan de oren’, dat dat niet oké is.”

De koninklijk onderscheiden audioloog Jan de Laat: ,,Het is duidelijk dat te veel en te hard muzieklawaai gehoorschade kan veroorzaken, wat tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger. Maatregelen zijn nodig.”

Poll Knop omlaag in nachtclubs en op festivals? Ja

Nee, eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker Knop omlaag in nachtclubs en op festivals? Ja (75%)

Nee, eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker (25%)

Brandbrief

Ondertussen roept patiëntenorganisatie Hoormij/VVSS de staatssecretaris op om in actie te komen. In een brandbrief pleit de organisatie voor het naar beneden stellen van de geluidsnormen op muziekevenementen, voor uitbreiding van gehoorscreening op basisscholen en voor preventie van gehoorschade door middel van voorlichtingscampagnes voor jongeren en ouderen.

Voordat hij besluiten neemt, wacht de staatssecretaris eerst het advies van de Gezondheidsraad af. Dit wordt in het najaar verwacht. Daarna besluit hij, in overleg met betrokken partijen, welke maatregelen genomen zullen worden om het voorkomen van gehoorschade verder te verbeteren.

Onderzoek naar oordoppen en klachten na festival (2018) De helft van de Nederlanders heeft wel eens gehoorklachten na bezoek aan een festival of concert, bleek uit onderzoek dat marktonderzoeksbureau The Choice in 2018 uitvoerde in opdracht van Alpine Hearing Protection. KNO-arts Jan van der Borden noemde toen al het aantal jonge mensen met gehoorschade ‘schrikbarend’. Van de miljoenen festival- en concertbezoekers die Nederland telt heeft 57 procent wel eens last van zijn of haar gehoor, waarvan 22 procent zelfs regelmatig of altijd. De beste manier om gehoorschade te voorkomen is volgens 92 procent het dragen van gehoorbescherming, maar desondanks gebruikt 60 procent nooit oordoppen tijdens een concert of festival. Dat harde muziek gehoorschade kan veroorzaken is bij 95 procent van de ondervraagden wel bekend, maar toch is 1 op de 5 in de veronderstelling dat het muziekvolume op festivals en concerten doorgaans niet hoog genoeg is om schade te kunnen veroorzaken. Uit het onderzoek bleek dat er misvattingen bestaan rond gehoorbescherming. Zo wordt gedacht dat het draagcomfort van oordoppen onvoldoende is (35 procent) en geven respondenten aan bang te zijn met oordoppen geen gesprekken te kunnen voeren (20 procent) en niet meer te kunnen genieten van de muziek (19 procent). Sjoerd Groot, International Marketing Manager bij Alpine Hearing Protection, reageerde destijds niet verbaasd op de misvattingen. ,,Met ouderwetse schuimoordoppen beleef je inderdaad weinig plezier aan een concert of festival, maar met oordoppen met een muziekfilter is dit een heel ander verhaal. Hiermee ben je goed beschermd, blijft de muziekkwaliteit gewaarborgd en zijn gesprekken prima hoorbaar.”

